Фальсификаторов масла в Челябинской области выявил искусственный интеллект

В Озерске выявлены производители сливочного масла, работавшие с сомнительным сырьем. Выявила их система электронной сертификации «Меркурий», столкнувшаяся при анализе данных с сырьем неизвестного происхождения.

При расследовании этого факта в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, установили, предприятие Челябинской области получило из Краснодарского края 500 тонн масла сливочного масла из неизвестного сырья, а также 293 тонн масла и 429 тонн сливок пастеризованных из сырья растительного происхождения (что говорит о фальсификации).

Из всей этой продукции (из Краснодарского края и Самарской области) на территории челябинского предприятия произвели масло собственного производства и отправили на другое челябинское предприятие, производящее масло. Там при оформлении товара неправомерно продлили срок годности масла, а затем снова переправили на другое предприятие города Челябинска, откуда продукция разошлась по различным хозяйствующим субъектам страны для реализации. К примеру, предприниматель в Кировской области получил пять тонн, хозяйствующие субъекты Краснодарского края – 3,5 тонны.

Управление Россельхознадзора аннулировал регистрацию всех виновных и довел информацию до участников производства и реализации продукции.

В Россельхознадзоре также отметили, что площадки двух предприятий, с которых в Челябинскую область поступала продукция с нарушениями, еще осенью 2022 года были обозначены как «фантомные» и заблокированы в ИС «Цербер».