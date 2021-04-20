Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске

Сегодня, 20 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор 42-летнему Зафарджону Иброхимову. Иностранного гражданина признали виновным в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2017 году Иброхимов приобрел более 1,3 килограмма героина и передал его другим наркоторговцам (в настоящее время осуждены) для дальнейшей фасовки и реализации.

«В декабре 2019 года он вновь купил героин массой более 1,1 килограмма, продав его позже лицам, участвующим в оперативно-розыскных мероприятиях «Оперативный эксперимент» и «Проверочная закупка» под контролем сотрудников полиции. Иброхимов был задержан 26 декабря 2019 года в Металлургическом районе Челябинска. Во время обыска у него дома было изъято 2 грамма героина», - рассказала руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

В суде Иброхимов полностью признал вину по преступлениям в 2019 году, но отрицал причастность к преступлению 2017 года.

У мужчины есть высшее образование. Он холост, нигде не работает, ранее не судим. Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел раскаяние Иброхимова, наличие у него малолетних детей и состояние здоровья.

Мужчину признали виновным в незаконном обороте наркотических средств в значительном (ч.1 ст.228.1 УК РФ) и в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ – 2 преступления). Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Иброхимову также предстоит выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.