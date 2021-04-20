20.04.2021
Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
20.04.2021
Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
20.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
20.04.2021
Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
20.04.2021
Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
20.04.2021
В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
16.04.2021
Челябинск - лидер по числу отравлений наркотиками и алкоголем
14.04.2021
Челябинские наркоманы снова попались в руки полицейских
09.04.2021
В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
08.04.2021
Полицейские Челябинска снова «обломали» кайф наркоманам
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021