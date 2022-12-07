07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
07.12.2022
В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
Обнаружены глухие решетки на окнах и неисправные огнетушители
30.11.2022
В деревне Мельниково в детском саду замерзают дети
18.11.2022
В Магнитогорске 75-летяя пенсионерка расправилась с супругом-тираном
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
11.11.2022
Жестокое убийство на троих
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022