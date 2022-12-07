Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям

По иску прокурора Советского района Челябинска запрещена деятельность негосударственного театра, расположенного в подвальном помещении. Причина – нарушение пожарной безопасности.

Выявила это совместная проверка прокуратуры и МЧС, проведенная в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по улице Плеханова в Челябинске. Именно там вел деятельность предприниматель и руководитель негосударственного театра «Mini». Проверяющие усмотрели опасность для населения.

«Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствует система противодымной вентиляции, в помещении зрительского фойе нет дымовых пожарных извещателей, в помещении гардероба пожарные извещатели закрашены водоэмульсионной краской и находятся в неисправном состоянии. Помещения театра не обеспечены исправными огнетушителями, на окнах гардероба установлены глухие металлические решетки, ширина и высота эвакуационного выхода не обеспечивают безопасную эвакуацию в случае возникновения пожара», - сообщили в прокуратуре региона.

По итогам проверки было обращение прокурора в суд с требованием запретить предпринимателю использовать нежилое помещение в качестве театра до устранения нарушений требований пожарной безопасности.