Кавалер южноуральской студентки, утонувшей в Севастополе, сделал признание

СКР по Крыму и Севастополю продолжает расследование уголовного дела об исчезновении студентки из Челябинской области Лилии Бирулиной, которая отправилась на морскую прогулку на катере с бизнесменом. Он дал признательные показания.

Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября Лилия Бирулина вышла со своим спутником (бизнесменом из Москвы) на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания.

Изначально была информация, что они, якобы, попали на катере в шторм. Затем озвучивалась версия, что пара решила искупаться в отрытом море и девушка утонула. Возбуждено уголовное дело. Кавалер девушки задержан.

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий установлено, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера. В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению», - сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

В настоящее время продолжается допрос подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий того дня. Тело девушки до сих пор не найдено.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения.