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Кайфового полицейского задержали, когда он забирал «закладку»

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области озвучили подробности задержания полицейского Челябинска, который на рабочем месте находился под кайфом. Наркотик он забирал из «закладки».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ДПС Челябинска возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное приобретение наркотических средств»,

«Подозреваемый был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области при приобретении наркотических средств из «закладки». Подозреваемый признал вину в совершении преступления», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данному факту в региональном полицейском главке проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. В отношении руководителя полицейского будут применены меры по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности.

В Челябинской области есть и другие любители покайфовать:

В Октябрьском районе был пойман начальник тыла ОМВД России по Октябрьскому району Дмитрий Коплик, который сел пьяным за руль. Сотрудникам ГИБДД он признался, что «пил и имеет на это право».

В марте 2019 года начальник ГИБДД Чебаркуля (Челябинская область) Григорий Керусенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП.

В Челябинске был задержан полицейский, подозреваемый в сексуальном насилии над задержанным.