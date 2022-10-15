Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования

Вечером 14 октября главное управление МВД по Челябинской области сообщило, что все сообщения о «минировании» учреждений образования были ложными. Более 30 объектов, принадлежащих школам, университетам и колледжам, были проверены. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске из-за сообщений о минировании эвакуировали студентов и преподавателей Южноуральского государственного колледжа, Профессионального колледжа и Государственного педагогического университета.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, за ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.