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Магнитогорец, убивший и изнасиловавший девочку, просил его оправдать

Вышестоящий суд оставил в силе приговор 27-летнему жителю Магнитогорска (Челябинская область), который изнасиловал и зверски убил 15-летнюю девочку. Осужденный настаивал на своей непричастности к преступлению и просил его оправдать.

Жуткая расправа над девочкой произошла в июне 2018 года. По данным суда, Артем Мустаков занимался ремонтом в одной из квартир. Туда пришла 15-летняя родственница хозяйки жилья.

«Находясь в квартире, осужденный совершил изнасилование потерпевшей и иные действия сексуального характера, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - В целях подавления сопротивления, а также в целях сокрытия совершенного насилия избил потерпевшую, после чего нанес молотком множество ударов по различным частям тела девушки, от которых она скончалась».

Суд признал Мустакова виновным по четырем статьям: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ), изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ), заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч.1 ст.122 УК РФ), убийство (п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ). Мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

«Осужденный обжаловал приговор, указав о своей непричастности к преступлению, заявлял, что его признательные показания, на которых основан приговор, даны вследствие применения к нему незаконных методов воздействия - физического и психологического насилия, - сказала Мамаева. - Полагал, что судом в основу приговора положены недопустимые доказательства. Просил его оправдать».

Однако судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции оставила приговор в силе.