На детской железной дороге задержан челябинец с наркотиками

В Челябинске сотрудники транспортной полиции на детской железной дороге задержали мужчину с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Закладчик» на переезде станции «Водная» детской железной дороги установили и задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

«При проведении личного досмотра у задержанного жителя Челябинска оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток со светлым порошком. Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, представленный образец является синтетическим наркотическим средством N-метилэфедрон массой 0,96 грамма, что является значительным размером», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Дознанием Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении челябинца возбуждено уголовное дело.