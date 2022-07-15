На карьере Изумрудном утонула девушка

И вновь трагедия на карьере Изумрудном в Челябинске. Сегодня, 15 июля, в 3 часа дня здесь утонула 17-летняя девушка из поселка Федоровка. Со слов очевидцев, она отдыхала на берегу водоема в компании подруг. Во время купания подростки решили спрыгнуть с небольшой высоты в воду. И столкнули также не умеющую плавать девушку, а затем, увидев, как она тонет, испугались и убежали. Выбраться самостоятельно девушка не смогла. Её безжизненное тело спасатели обнаружили и подняли спустя три часа.

Также на карьере Изумрудном накануне, 14 июля произошел несчастный случай с 14-летним подростком. Со слов очевидцев, парень пытался забраться на прибрежные скалы и сорвался с шестиметровой высоты. Спасатели смогли спасти подростка, спустились с берега карьера к нему, оказали первую помощь и доставили в больницу с переломом ноги, множественными ушибами и открытой черепно-мозговой травмой.