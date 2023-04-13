На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе два дорожных рабочих. Еще двое получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции области, ДТП произошло вечером 13 апреля на автодороге Южноуральск – Магнитогорск.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» по неустановленным обстоятельствам совершил наезд на двух работников дорожной службы (подрядная организация Мосдорстрой).

По данным нашего источника, в момент ДТП дорожные рабочие, завершив ремонтные работы, убирали предупреждающие знаки об организации дорожного движения.

Тойота сбила рабочих, а затем иномарка врезалась в стоявший на обочине автомобиль дорожной службы «УАЗ», в которой находился еще один сотрудник организации.

В результате аварии погибли четыре человека (водитель и пассажир иномарки, двое дорожников). Еще двое дорожных работников получили серьезные травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта выражает искренние соболезнования семьям погибших.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и обстоятельства смертельного ДТП.