13.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)
13.04.2023
Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
13.04.2023
В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22
13.04.2023
На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека
13.04.2023
Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей
13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо
10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
27.03.2023
Водитель, по вине которого погибла молодая семья с ребенком, получил срок
15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
02.02.2023
В Челябинской области всплеск аварийности на дорогах
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023