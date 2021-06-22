На подступах к Таганаю горит лес

В Челябинской области на подступах к национальному парку «Таганай» горит лес. Площадь пожара уже достигла двух гектаров. Но пока никто, кроме руководства нацпарка, не интересуется этим возгоранием, грозящим перерасти в огромный пожар.

Как сообщается на странице нацпарка в Телеграм, накануне очаг возгорания обнаружила оперативная группа Таганая. Участок находится в аренде, на нём оставлены порубочные остатки. Сотрудники нацпарка сообщили арендаторам и, не дожидаясь их, сами помогли потушить возгорание. Выезжать на место пришлось дважды.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, арендаторам было некогда заниматься ликвидацией возгорания на их участке. Они не остались даже на окарауливание.

На место возгорания также прибыли два пожарных расчёта, но добраться до места на технике они не смогли.

По данным нашего источника, к восьми утра вторника, 22 июня, ситуация не изменилась: на участке по-прежнему никого нет, там тлеют пни, которые при повышении температуры и ветре могут превратиться в полноценный пожар.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главного управления лесами области, лесной пожар был ликвидирован накануне в 19 часов 30 минут. Сегодня на участке вчерашнего возгорания пошел дымок. От главного управления лесами на это место выехала группа из шести специалистов.

Наш источник подчеркивает, что от места возгорания до границы особо охраняемой природной территории всего 300 метров. Об опасности ситуации вблизи ООПТ поставлены в известность все стороны: региональная диспетчерская служба, лесники, арендаторы.

Сегодня с утра границу национального парка в срочном порядке опахивают. Инспекторы нацпарка продолжают следить за развитием ситуации и при необходимости готовы ещё раз прийти на помощь и продолжают тушить огонь на чужой территории.

Если пожар из низового перейдёт наверх, то опашка не спасёт и огонь начнет быстро распространяться, заверяет наш источник.

«Возгорание находится под контролем и огню не позволят пойти дальше», - заверяют в главном управлении лесами.

Пока погодные условия остаются сложными. В юго-восточных и крайних юго-западных районах, местами в восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории местами высокая пожарная опасность. Преобладает малооблачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха высокая, при этом ветер сильный - 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.