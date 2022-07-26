На жительницу Челябинска напал «муж на час» со своим знакомым

На жительницу Челябинска напали двое мужчин и, как утверждает, потерпевшая пытались ее похитить. Один из нападавших задержан был, в отношении него возбуждено административное производство.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Местную жительницу избил ее знакомый с приятелем.

Как сообщил собственный источник, с одним из мужчин пострадавшая познакомилась в социальной сети. Он оказывал услуги «мужа на час». Она попросила его помочь с ремонтом машины, заплатила 13 тысяч рублей в качестве предоплаты, а он пропал. Женщина посчитала его мошенником и написала про него пост в социальных сетях и, якобы, после этого на нее напали. Мужчин было двое. Сначала бил один, а потом подъехала машина из которой вышел «муж на час» и присоединился к избиению. Также, якобы там была его супруга, и они все вместе пытались запихать ее в автомобиль.

Собеседник агентства рассказал, что все было далеко не так, как пишут многие СМИ. Во-первых женщине «муж на час» задаток за ремонт вернул. Более того, потерпевшая смогла с него «стрясти» еще десять тысяч, видимо, за моральный ущерб. Более того, стало известно, что она склоняла «мужа на час» к сожительству, а получив отказав, обиженная дама, видимо, стала мстить. За что и поплатилась.

В день инцидента «муж на час» встретил в местном магазине своего знакомого (кстати, тоже обиженного на потерпевшую) и предложил ее проучить. В качестве оплаты услуг выступила бутылка водки.

«Один из мужчин задержан. В отношении него ведется административное производство. Дело возбуждено по статье «Побои». По второму мужчине ведутся мероприятия по установлению его местонахождения и привлечению его ответственности», - рассказали в региональном полицейском главке.