Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась денег

Жительница Челябинска поверила в возможность хорошо заработать на торговле криптовалютой и лишилась более 1,1 миллиона рублей, став жертвой мошенника.

Поняв, что ее обманули, горожанка 1983-го года рождения обратилась в дежурную часть челябинского управления МВД России, пояснив, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником финансовой организации, предложил выгодные условия по заработку на торговле криптовалютой.

«По рекомендации незнакомца жительница Челябинска зарегистрировалась в приложении одной из бирж, оформила лицевой счет и внесла денежные средства. Увидев рост прибыли от вложения, заявительница оформила кредит и внесла дополнительную денежную сумму на счет. Вскоре доступ к личному кабинету стал для нее недоступен, так как данные для входа в учетную запись были изменены. Таким образом челябинка лишилась более 1,1 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В аналогичную ситуацию попала жительница Карталинского района, которой мошенники предложили высокий заработок с инвестиций в транснациональную энергетическую компанию. Столкнувшись с невозможностью входа в личный кабинет приложения для работы с одной из брокерских организаций, женщина поняла, что лишилась более 600 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание виновных.