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Фото: Евгения Александрова

Некрасиво и небезопасно: на гостевом маршруте в Челябинске разваливаются ступени здания

На одном из гостевых маршрутов Челябинска, улице Цвиллинга, обнаружены горе-ступеньки, небезопасные и выглядящие крайне непрезентабельно. 

Данные чудо-ступени ведут в магазин, торгующий слабыми алкогольными напитками. Разваливающееся крыльцо смотрит на проезжую часть и, к слову, вполне гармонирует с окружающей действительностью: на Цвиллинга ведется работа по обустройству трамвайных платформ – вид у некогда аккуратной улицы весьма «растрепанный».

Надо сказать, что не только вышеназванные ступени нуждаются в ремонте – такой «красоты» (которая может если не убить, то покалечить) и по соседству хватает.

Если обойти здание со стороны улицы Лазаретной и направиться в сторону стадиона «Локомотив», там тоже можно лицезреть полную разруху.

Все в этом «райском уголке» рушится, разваливается, проваливается и, кажется, дело до этого никому нет (тогда как в непосредственной близости от этого «славного» местечка есть действительно чудесный сквер, где очень полюбили отдыхать местные жители разных возрастов). Властям Советского района нужно постараться побудить собственников привести свои крылечки в порядок.

К слову, также не мешало бы подлатать лестницу вдоль супермаркета (сзади магазина), а зимой не забывать чистить, чтобы она не становилась похожа на горку (в холодное время года далекие от идеала ступеньки этой лестницы скрыты под слоем льда).

 

Автор: Евгения Александрова
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