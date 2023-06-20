Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу

Челябинский областной суд не стал уменьшать срок заключения заказчику убийства теперь уже бывшего главы Красноармейского района Юрия Сакулина и учредителя ООО «ЮжуралАвто» Дмитрия Кудряшова.

Напомним, в 2018 году Курчатовский районный суд Челябинска приговорил директора торгового дома «Урал» Аркадия Петрова к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы как подстрекателя и пособника в приготовлении к двойному убийству.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, в декабре прошлого года Копейский городской суд отказал осужденному Петрову в замене неотбытой части наказания принудительными работами.

Не согласившись с отказом в замене наказания на более мягкое, Петров обжаловал решение в областной суд, но – безуспешно: апелляционная инстанция областного суда оставила осужденного отбывать оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый в подготовке убийства предприниматель Аркадий Петров сам хотел занять пост главы Красноармейского района и одновременно устранить конкурента по бизнесу. В ноябре 2015 года он предложил своему знакомому за вознаграждение в 2,1 миллиона рублей наличными застрелить Сакулина и Кудряшова. В течение года заказчик предоставлял исполнителю информацию об образе жизни и маршрутах передвижения потенциальных жертв, в том числе фото- и видеоматериалы. Для исполнения преступного замысла заказчик незаконно приобрел пятизарядный нарезной охотничий карабин Мосина КМ-38 калибра 7,62х54. Но тщательно готовившиеся убийства не состоялись, так как потенциальный исполнитель обратился в правоохранительные органы. Заказчик был задержан с поличным при передаче исполнителю части вознаграждения в размере 600 тысяч рублей.

У обвиняемого и потенциальных жертв имелись финансовые разногласия, связанные с использованием земельных участков в Челябинске.

Осенью 2020 года Юрий Сакулин покинул пост главы Красноармейского района. К слову, в период следствия по данному уголовному делу к несостоявшейся жертве заказного убийства как в главе районе возник ряд серьезных претензий со стороны жителей территории и представителей Народного фронта.