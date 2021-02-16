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Омбудсмен Майорова: Педофилия в Челябинской области – это беда

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что многие родители боятся заявлять о случаях педофилии в их семьях. Если они к ней и обращаются, то часто на условиях конфиденциальности.

Об этом Евгения Майорова сказала сегодня, 16 февраля, на пресс-конференции для журналистов.

«Преступления такой направленности в Челябинской области, к сожалению, есть. Это беда. Они очень часто случаются в семьях и родители, которые об этом узнали, боятся в этом признаваться. Они обращаются ко мне за помощью, но часто просят, чтобы разговор был конфиденциальный. Приходит мама за помощью, я даже не спрашиваю у нее паспорт, потому что она вообще потом может ни к кому не пойти за помощью. Конечно, если факты подтверждаются, то мы обращаемся в правоохранительные органы. Но выявить педофила зачастую очень сложно. Мое мнение – тут поможет только детектор лжи», - сказала Евгения Майорова.

Также детский омбудсмен отметила, что проблема есть и в детских домах Челябинской области.

«Руководители боятся, они говорят, что им проще закрыть двери заведения и молчать. Мы спрашиваем, а почему вы не ведете работу с детьми. Не приглашаете общественников. Ведь нужно понимать, что у ребенка из сиротского учреждения расплывчатые границы. Он живет в одном помещении, в котором много людей, а потом, когда он выходит во взрослую жизнь, то, конечно, он по-другому мир воспринимает», - добавила Евгения Майорова.

Преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних в Челябинской области действительно совершается много. Вот только несколько последних их них.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в ноябре 2019 года двое мужчин угрожая ножом, похитили имущество у девочек 14-ти и 15-лет. После этого они совершили в отношении школьниц насильственные действия сексуального характера.

А дядя «Сережа», обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната? По фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении семи воспитанников коррекционной школы-интерната в Челябинской области было возбуждено уголовное дело.