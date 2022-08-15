15.08.2022
Организатор финансовой пирамиды почти 14 лет проведет в колонии
15.08.2022
Челябинский депутат Корнев в качестве почетного гостя посетит турнир памяти Ахмата Кадырова
15.08.2022
В Челябинской области реализуют меры по снижению смертности от инфаркта
15.08.2022
Полицейские Челябинска задержали ОПГ, специализирующуюся на краже дизельного топлива
15.08.2022
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
15.08.2022
Челябинская область запустила сервис по карте болельщика
Организатор финансовой пирамиды почти 14 лет проведет в колонии
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022