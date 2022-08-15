Организатор финансовой пирамиды почти 14 лет проведет в колонии

В Челябинске вынесен приговор организатору финансовой пирамиды Андрею Макарову из Казани. Его жертвами стали 100 человек. Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

В суде установлено, что подсудимый, являясь руководителем ООО «Кредитный потребительский кооператив «РОСТ», в период с декабря 2013-го по февраль 2015 - го года в Челябинске заключал с людьми договоры займа, обещая выплату высоких процентов за пользование денежными средствами.

«При этом выплата процентов производилась из вновь поступавших от граждан заемных денежных средств, у кооператива не имелось каких-либо инвестиционных или иных проектов, связанных с использованием заемных денежных средств, предпринимательской деятельности, способной обеспечить доход для исполнения обязательств, общество не вело. Указанным способом подсудимый похитил у 101 потерпевшего свыше 16,6 миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы. Путем частичного присоединения наказания по приговору Вахитовского районного суда

Казани от 13 ноября 2020 года, которым он осужден по статьям «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Организация преступного сообщества», окончательно назначено наказание в виде 13 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.