Оставлен в силе приговор бухгалтеру, похитившей четыре миллиона у мэрии Магнитогорска

Челябинский областной суд во вторник, шестого июля, оставил без изменения приговор главному бухгалтеру МУ «Социально реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Елене Тарасовой, которая похитила у администрации Магнитогорска четыре миллиона рублей.

Елену Тарасову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ). Ей назначили четыре года лишения свободы, но также в отношении нее применили отсрочку до момента, пока ее сын не достигнет 14-летнего возраста.

В пользу администрации Правобережный суд Магнитогорска взыскал более четыре миллиона 174 тысячи рублей.

«В удовлетворении апелляционного представления прокурора, просившего исключить отсрочку наказания, – отказано», - рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд установил, что Тарасова с января 2015 года по декабрь 2019 года начисляла себе и бывшему мужу, который работал там же, завышенные авансы, премии, отпускные и зарплату.

Приговор вступил в законную силу.