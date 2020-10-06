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По факту исчезновения в Севастополе студентки из Челябинской области задержан ее кавалер

Происшествия
Сегодня, 16:04
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Автор: 
Инна Шемаева

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по уголовному делу о безвестном исчезновении уроженки Челябинской области Лилии Бирулиной задержан ее спутник, с которым она отправилась на морскую прогулку. У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление.

Как сообщили в СКР по Крыму и Севастополю,  в качестве подозреваемого задержан спутник Лилии Бирулиной, который сейчас отказывается от показаний.

Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания.

Из собственных источников известно, что Лилия отправилась на морскую прогулку с бизнесменом из Москвы. Изначально была информация, что они, якобы, попали на катере в шторм. Затем озвучивалась версия, что пара решила искупаться в отрытом море и девушка утонула. Возбуждено уголовное дело.

«По уголовному делу проводится тщательный анализ полученных следственным и оперативным путем сведений, допросы свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи, с привлечением экспертов в области судовождения осмотрено предполагаемое место совершения преступления - судно. Проводится иная работа, направленная на установление обстоятельств безвестного исчезновения девушки и восстановление полноты картины того дня», - сообщили в главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ход поисковых мероприятий и расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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