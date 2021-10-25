Полицейские Челябинска прикрыли деятельность крупной нарколаборатории

Челябинские полицейские совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность группы из 14 человек, участники которой подозреваются в производстве и сбыте крупных партий мефедрона.

Предварительно установлено, что двое злоумышленников изготавливали наркотик в частном доме на улице Парковой. В одной из его комнат находилась лаборатория, оснащенная необходимым производственным оборудованием и промышленной системой вентиляции. Дверь в помещение была замаскирована стеллажом, электромагнитный замок открывался с пульта дистанционного управления. По оценкам экспертов, в месяц лаборатория могла производить более 100 килограммов запрещенного вещества.

Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

При поддержке отряда специального назначения «Гром» были задержаны еще 12 участников нелегального бизнеса. Это администраторы и операторы интернет-магазинов, через которые продавали криминальный товар, закладчики и межрегиональные курьеры. По версии следствия, произведенный в лаборатории наркотик распространяли в нескольких регионах России.

Во время обысков полицейские изъяли у задержанных три химических реактора, лабораторное оборудование, 18 килограммов готового наркотика и более тонны химических реактивов для его производства.

Сотрудником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются все пути распространения произведенных в лаборатории наркотических средств и личности возможных соучастников противоправной деятельности.