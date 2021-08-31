Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в рамках оперативного мероприятия «Травник» задержали жителя Аргаяшского района (Челябинская область) с крупной партией наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Во время рейда сотрудниками челябинской транспортной полиции был установлен и задержан житель Аргаяшского района Челябинской области.

«При проведении личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у задержанного объемный пакет с растительным веществом. Как пояснил мужчина, данное вещество он сорвал в поле для личного употребления. Изъятое было направлено на исследование», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорт Вера Кухтина.

Согласно заключению экспертов представленный образец является растительным наркотическим средством марихуана весом 482 грамма Это крупный размер.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного мужчины уголовное дело.

В этот же день сотрудники ЛОП на станции Троицк во время рейдовых мероприятий установили и задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Во время проведения личного досмотра в руках у подозреваемого была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находился сверток со светлым порошком. Содержимое свертка было направлено на исследование.

Эксперты подтвердили в представленном образце содержание синтетического наркотического средства PVP общей массой 3,16 грамма, что является крупным размером для наркотика этого вида.

В отношении задержанного мужчины следователи ЛОП на станции Троицк возбудили уголовное дело.