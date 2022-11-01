01.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)
01.11.2022
Теплоснабжение посёлка Энергетиков в Троицке переведено на новую котельную
01.11.2022
За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
01.11.2022
В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов
01.11.2022
В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
В Челябинске аферисты пытались «развести» местную жительницу на деньги, прикрываясь проведением спецоперациии по выявлению дистанционных мошенников.
31.10.2022
Бизнесмен из Верхнего Уфалея стал жертвой аферистов
31.10.2022
Жительница Еманжелинска получила материнский капитал на несуществующего ребенка
26.10.2022
Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей
18.10.2022
Осторожно, лжегазовики!
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022
В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова
29.10.2022
Специальная военная операция показала: сила – в правде и единстве России
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022