Полицейские помогли сохранить деньги челябинке

В Челябинске аферисты пытались «развести» местную жительницу на деньги, прикрываясь проведением спецоперациии по выявлению дистанционных мошенников.

В полицию обратилась 57-летняя местная жительница, которая рассказала, что на ее абонентский номер поступил звонок от неизвестного, который сообщил о проведении специальной операции по выявлению дистанционных мошенников. Незнакомец уверял челябинку, что с ее счета пытаются похитить денежные средства, а для того, чтобы сохранить накопления и помочь поймать афериста, необходимо следовать их инструкциям. Согласно распространенной мошеннической схеме, ей необходимо было снять с карты все имеющиеся сбережения и перевести их на «безопасный счет», при этом постоянно оставаться на связи и не сообщать о своих действиях третьим лицам, в том числе родственникам и сотрудникам банка, в целях успешного проведения операции. Доверившись незнакомцу, женщина сняла денежные средства в сумме 15 000 рублей и перевела их на указанный злоумышленником счет.

«Однако после того, как собеседник попросил оформить еще и кредит на сумму 100 тысяч, женщина насторожилась и обратилась в полицию. Сотрудники отдела уголовного розыска незамедлительно сообщили в банк о мошеннических действиях и операция по переводу денежных средств была отменена, а деньги челябинки сохранены и возвращены», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают напоминать южноуральцам о том, что необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц: прервите разговор и самостоятельно обратитесь в службу поддержки или офис того банка, клиентом которого вы являетесь. Если противоправное деяние уже произошло, и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14 или 02.