Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района

Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного Главка при силовой поддержке ОМОН в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проведены массированные проверки тепличных хозяйств Сосновского района (Челябинская область).

Полицейскими проверено 47 иностранцев на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

«В случае выявления нарушений миграционного законодательства иностранные граждане привлекаются к административной ответственности, а также решается вопрос об их высылке за пределы страны. Работодателям, незаконно использующим труд мигрантов грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», - рассказали в региональном полицейском главке.

Ранее стражи порядка также прошлись по рынкам, точкам стихийной торговли, общежитиям, хостелам, строительным объектам.

«Пресечено 34 преступления в сфере миграции. Выявлено четыре факта незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранцами, сменившими свои установочные данные. Возбуждено 20 уголовных дел. Из них 18 – за фиктивную постановку на миграционный учет», - добавили в главке.

Также возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Российской федерации по факту предоставления иностранным гражданином аттестата о среднем образования с признаками подделки для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства. Нарушителям предстоит выплатить штрафы на сумму более миллиона рублей.

Судебными органами принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 70 в принудительном порядке. В отношении 61 мигранта вынесены решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Проверка мигрантов в свете последней трагедии, которая произошла в Челябинске, особенно актуальна.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из бандитов достал нож и дважды ударил юношу. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний житель Челябинска (мигрант), затем под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Затем было принято решение о депортации восьми иностранцев, которые находились возле торгового центра, возле которого произошла трагедия.

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции необходимо сообщать по телефонам «Доверия» 239-08-51, 239-08-52 и «Горячей линии» управления по вопросам миграции 239-09-65.