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При вынесении приговора Тефтелеву были допущены многочисленные нарушения

Прокуратура Челябинской области. возмущена необоснованно мягким приговором взяточнику Тефтелеву. Надзорным ведомством внесено кассационное представление по уголовному делу в отношении бывшего главы Челябинска, которого отправили в колонию за получение взятки при строительстве школы в микрорайоне «Парковый».

Не согласившись с выводами апелляционной инстанции об отсутствии оснований к усилению наказания, прокуратурой области в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда внесено кассационное представление об отмене апелляционного определения в связи с допущенными существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, основаниями к отмене судебного решения приведены существенные нарушения закона, выразившиеся в отсутствии в судебном решении мотивировки принятого решения по доводам апелляционного представления, что повлекло вступление в силу неправосудного приговора.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 28-го октября Центральный районный суд признал Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима (по части пятой статьи 290 УК РФ) со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей (это пятнадцатикратный размер взятки). Прокуратура его обжаловала. Прокурор просил увеличить срок наказания проштрафившемуся чиновнику до шести с половиной лет.

Но, 23-го декабря Челябинский областной суд оставил этот приговор без изменения.

Напомним, Тефтелев в период 2015-2019 годов в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку частями – на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взамен Тефтелев обеспечил тому общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов.