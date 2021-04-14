Рыбаку из Миасса понадобилась помощь спасателей

В Миассе (Челябинская область) спасатели эвакуировали травмированного рыбака со льда озера Кысыкуль. Помощь ему вызвали коллеги по «тихой» охоте.

Рыбаки стараются урвать последние дни сезона. Игнорируют предостережения контролирующих органов, штрафы полиции, рейды сотрудников ГИМС. А ведь лед таит значительно больше опасностей, чем опасно малая толщина покрытия.

«Поскользнулся, упал на бедро и уже не смог подняться сегодня 70-летний житель Миасса на озере Кысыкуль. Энергично размахивая руками, он смог привлечь внимание рыбака у соседней лунки. Вместе вызвали «скорую», но подъехать к берегу и выйти на лед сотрудники скорой не смогли. За помощью обратились к спасателям областной поисково-спасательной службы», - рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Благодаря быстрым действиям дежурной смены миасского отряда рыбаку оказали первую помощь уже на льду. Наложили шину, собрали пострадавшего, его вещи и при помощи саней эвакуировали через хрупкий лёд озера и лесную полосу до дороги садовых участков «Нагорный» к карете машины скорой помощи.