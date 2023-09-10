Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси

Самолет авиакомпании «Сибирь», вылетевший 10 сентября из Челябинска, при посадке в аэропорту Новосибирска повредил шасси. В результате происшествия опасных последствий не наступило, сообщается вTelegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск - Новосибирск у воздушного судна авиакомпании «Сибирь» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков», - говорится в сообщении.

Воздушное судно, на борту которого находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа, благополучно совершило посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина.

Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Причины инцидента устанавливаются.

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет оценки соблюдения норм безопасности полетов.