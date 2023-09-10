10.09.2023
Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси
10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси
01.06.2023
Во время полета из Сочи в Челябинск скончалась 45-летняя женщина
17.05.2023
Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами
24.01.2023
Прокуратура заставила ЧМК отремонтировать железнодорожный путь
18.10.2022
Сход вагонов обернулся уголовным делом
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023