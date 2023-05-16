Силовики пришли в минэкологии Челябинской области

Сегодня, 16 мая, в министерство экологии Челябинской области пришли представители следственного управления следственного комитета региона. Сотрудников СКР интересовали бумаги, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывоза мусора и содержания свалок.

В министерстве экологии региона визит подтвердили, отметив, что силовики пришли на основании неких жалоб, никаких обысков и выемок документов не было. Они попросили необходимую документацию и ушли.

«В министерстве экологии Челябинской области побывали представители следственного комитета, которым были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа Министерства экологии Челябинской области продолжается в обычном режиме, оказывается содействие правоохранительным органам», - сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

СКР пока не комментируют ситуацию.