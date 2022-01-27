27.01.2022
Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию
27.01.2022
Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем
27.01.2022
В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника
27.01.2022
В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой
27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
27.01.2022
В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»
Социальные объекты Челябинска «минировали» жители Магнитогорска
26.01.2022
Волна сообщений о минировании докатилась и до больниц Челябинска
26.01.2022
Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании
25.01.2022
В Челябинске снова эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022