Социальные объекты Челябинска «минировали» жители Магнитогорска

Телефонные звонки о минировании социальных объектов в Челябинске (Челябинская область) оказались ложными. Это установили в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с полицией и Росгвардией. Уголовные дела возбуждены в этой связи возбуждены в отношении двух жителей Магнитогорска, сообщили сегодня, 27 января, в УФСБ по Челябинской области.

Напомним, 26 января администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании. Оно было ложным. В этот же день подобное сообщение поступило в ГКБ №1. 20 и 25 января текущего года поступали звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.

Напомним, что статья 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») влечет уголовную ответственность в виде штрафа до двух миллионов рублей, либо лишения свободы на срок до десяти лет.