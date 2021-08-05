Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района

Полицейские Увельского района (Челябинская область) изъяли около 10 килограммов марихуаны и 100 кустов конопли у местного жителя.

В частном доме ранее судимого, неработающего жителя поселка Увельский в ходе осмотра были обнаружены наркотические вещества – конопля и марихуана. Установлено, что мужчина, используя специальную систему освещения, выращивал коноплю для личного потребления.

Возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.