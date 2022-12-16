16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
16.12.2022
В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре
16.12.2022
В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
23.03.2021
Сразу четыре общежития магнитогорского вуза ждет масштабная реновация
04.02.2020
Ночной переполох в челябинском общежитии случился из-за дивана
20.01.2020
Южноуральские силовики устроили облавы в общагах
24.10.2019
Жители общежития Златоуста жалуются на блох
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022