Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии

В Аргаяшском районе (Челябинская область) студенты местного учебного заведения решили подшутить над однокурсником и закинули в общежитие петарду, чем устроили сильный переполох среди студентов.

Ночью в дежурную часть полиции по Аргаяшскому району поступило сообщение от охранника общежития учебного заведения о том, что кто-то повредил оконные стеклопакеты в здании.

Оперативники установили, что двое молодых людей решили напугать своего однокурсника и запустили в окно петарду. Пострадавших нет.

В отношении парней составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».