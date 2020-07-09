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Суд не выпустил на волю экс-чиновника, проходящего по делу Тефтелева

Происшествия
Вчера, 16:25
Автор: 
Инна Шемаева

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков, который проходит по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, не смог выйти на свободу. Он обвиняется в получении взяток при махинациях при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Сегодня, девятого июля, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого Евгения Пашкова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 5 июня 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Пашкова до 10 августа 2020 года.

Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Пашкова более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста.

Напомним, Евгений Пашков проходит по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Он обвиняется в получении взяток при  махинациях при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, в результате чего ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Свидетелем по этому уголовному делу проходит депутат Сергей Селещук, дававший взятку.  Он освобожден от должности руководителя комиссии по бюджету Челябинской городской думы и исключен из «Единой России».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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