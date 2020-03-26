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Тефтелев вышел из СИЗО

Происшествия
Сегодня, 17:31
Автор: 
Инна Шемаева

Суд выпустил из СИЗО бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Он дал настолько признательные показания и "слил" информацию по таким влиятельным людям региона, что правоохранительные органы решили его отпустить.

Сегодня, 26 марта, седьмой кассационный суд изменил меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки. Его отпустили из СИЗО. До 10 апреля он будет находится под домашним арестом.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Речь идет о строительстве школы и детских садов в Челябинске. В частности, уголовное дело может связано с махинациями при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО.

Как сообщил агентству собственный источник в правоохранительных органах, Евгений Тефтелев предоставил стражам порядка очень много информации на своих коллег. Речь идет о махинациях на миллиарды рублей.

Автор: 
Инна Шемаева
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