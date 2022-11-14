Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе

Авария в Сосновском районе (Челябинская область) унесла жизни трех человек. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 14 ноября, на 29-ом километре автодороги «Западный обход Челябинска».

«Женщина-водитель, управляя автомобилем «Хундай Солярис», в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Митсубиси Лансер», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате оба водителя и пассажир с автомобиля «Хундай» скончались на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой внимательности. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути следует обращаться к ближайшему экипажу ДПС, их количество увеличено на 20.