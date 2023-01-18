Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам

Две жительницы Челябинска (преподаватель и дизайнер мебели) перечислили мошенникам три с половиной миллиона рублей якобы ради финансовой безопасности. Деньги были их личными сбережениями, а недостающие средства они взяли в кредит. Мошенники представлялись полицейскими.

Одна из жертв мошенников рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительной структуры. Он ей сказал, что от ее имени выдана доверенность на третье лицо на распоряжение ее банковскими счетами, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Для помощи в решении этой ситуации подключились якобы сотрудники Центробанка, которые сказали перевести имеющиеся сбережения на безопасные счета.

«Поверив злоумышленникам, потерпевшая сняла личные накопления в сумме 1,7 миллиона рублей, а также оформила потребительский кредит на сумму 500 000 рублей, после чего перевела 2,2 миллиона на указанные мошенниками номера», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Другой челябинке также позвонила якобы сотрудница силовой структуры, которая сообщила, что в ее ведомстве возбуждено уголовное дело по факту неоднократных попыток оформления кредитов на ее имя. Мошенница сказала, что в настоящее время операция отклонена, но вскоре банк ее одобрит, в связи с чем необходимо снять денежные средства и перевести их на резервный счет. Далее также подключились якобы сотрудники Центробанка, которые спросили, сколько денег находится на счетах потерпевшей, после чего посоветовали побыстрее перевести их на безопасный счет.

Введенная в заблуждение женщина проехала в банк, где сняла деньги в сумме 1,3 миллиона рублей со счета, при этом банковский сотрудник несколько раз спросил ее о причинах снятия. Следуя инструкции мошенников, потерпевшая ответила, что деньги нужны ей для покупки квартиры. После этого через банкомат в одном из торговых комплексов она перевела свои сбережения на продиктованные злоумышленниками номера. Женщина поняла, что ее обманули лишь после очередного звонка лжесотрудника Центробанка, который сказал, что теперь необходимо оформить кредит на свое имя и отменить его, после чего женщина отказалась и обратилась в полицию.

Стоит отметить, что потерпевшие знали о существующих видах обмана, но все-таки поверили злоумышленникам, испугавшись потери денежных средств.

Полицейские в очередной раз обращают внимание на то, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц. Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества.