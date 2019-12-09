Убийца девушки из Екатеринбурга останется в СИЗО

Сегодня, девятого декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Михаилу Федоровичу, одному из фигурантов дела об убийстве владелицы Audi Q5 Ксении Каторгиной, машина которой была обнаружена у перекупщиков в Челябинске.

Срок содержания под стражей Михаилу Федоровичу продлен до 12 апреля 2020 года включительно.

Как сообщает «Интерфакс», перед заседанием суда Федорович заявил, что Ксению Каторгину убил ножом Марат Ахметвалиев, также являющийся фигурантом дела. поступит.

Напомним, Ксения Каторгина, 10 октября из Березовска уехала с работы на своей автомашине «Ауди», намеревалась приехать в Орджоникидзевский район города Екатеринбурга для того, чтобы показать покупателю свою машину для последующей продажи, и пропала. 14 октября ее труп был найден в канализационном колодце в частном секторе Екатеринбурга. Преступники сначала пытались ее задушить, но это не получилось. Тогда Ксению просто зарезали. В этот же день в Копейске оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент передвигался в такси. Еще двух сыщики задержали ночью 15 октября на съёмной квартире в Челябинске. Известно, что машину Ксении они продали за полмиллиона рублей перекупщикам из Челябинска.