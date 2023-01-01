В аварии под Катав-Ивановском погибли два человека

Два человека погибли в дорожной аварии в Челябинской области, недалеко от Катав-Ивановска. При обгоне водитель «Киа Оптима»выскочил на полосу встречного движения и столкнулся грузовым автомобилем «Вольво».

На месте происшествия от полученных травм скончались и водитель «Киа Оптима», и его пассажирка.

ДТП произошло на 1638-м километре автодороги Москва-Челябинск в 17:35 первого января.