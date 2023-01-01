01.01.2023
В аварии под Катав-Ивановском погибли два человека
01.01.2023
Встреча Нового года в Челябинской области прошла без происшествий
01.01.2023
Без перерыва на новогоднюю ночь шла расчистка дорог Челябинска
31.12.2022
Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Мы провожаем исторический год: жителей Челябинской области поздравляют первые лица
В аварии под Катав-Ивановском погибли два человека
19.12.2022
На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус
15.12.2022
Под Златоустом насмерть разбился водитель иномарки, пассажирку выбросило из салона
11.12.2022
В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами
05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022