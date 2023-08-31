В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой

Жительница Бакала (Челябинская область) уморила голодом своего щенка породы стаффордширский терьер. Она попросту бросила четвероногого малыша одного в закрытой квартире – переехала жить в Сатку.

Садистка (по-другому этого человека назвать нельзя) признана виновной по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». За свое преступление 31-летняя дама будет расплачиваться трудом – мировой суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, породистого щенка жительница Бакала купила в марте 2022 года. В ноябре закрыла его в квартире без еды и воды и уехала жить в соседний город.

Несчастное животное ждала мучительная смерть от голода. Квартиру, в которой в страданиях умирал четвероногий, вскрыли полицейские - после обращения соседей. Щенок к тому времени был уже мертв.