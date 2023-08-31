31.08.2023
В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой
31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
31.08.2023
Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник
31.08.2023
В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома
31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой
08.06.2023
В Челябинске 38-летняя садистка дважды бросала с третьего этажа той-терьера своей подруги
03.04.2023
Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса
27.02.2023
В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии
24.01.2023
Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023