В Башкирии будут судить южноуральца, за убийство дальнобойщика

В Башкирии будут судить жителя Челябинской области за совершение преступлений в отношении дальнобойщиков, совершенных в 1998 и в 2008 годах.

22 мая 2008 года потерпевший из Санкт-Петербурга перевозил груз в Екатеринбург. По дороге ему встретился обвиняемый, который попросил подвезти его до села Месягутово Дуванского района. Во время поездки, когда водитель остановил грузовик по просьбе злоумышленника, последний выстрелил ему в живот из пистолета. Потерпевшему удалось скрыться и обратиться за помощью к проезжавшему мимо водителю. А обвиняемый похитил из грузовика два мобильных телефона и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями подозреваемого установить не удалось, однако на месте преступления была обнаружена кровь злоумышленника, из которой выделен ДНК-профиль.

«В 2022 году в отдел криминалистики следственного управления республики из отдела криминалистики следственного управления по Самарской области поступила информация о совпадении генетического профиля с жителем Трехгорного, отпечатки пальцев которого также были обнаружены на месте убийства дальнобойщика в Самарской области в 1998 году при аналогичных обстоятельствах», - сообщили в СКР по республике Бвшкортостан.

Аналогичным образом обвиняемый напал на дальнобойщика в Самарской области в 1998 году. В кабине грузовика он выстрелил в него из самодельного обреза. От полученного ранения мужчина скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.