В Златоусте стартует третий тур чемпионата России по водному поло

Депутат из Кунашакского района послал осужденного работать на пилораму к своей супруге

В Челябинске ликвидирован домашний наркопритон

Полицейские Челябинска задержали двух молодых безработных сожителей, которые организовали у себя на квартире наркопритон. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержаны ранее судимый безработный 23-летний мужчина и нигде не работающая 19-летняя девушка, которые предоставляли наркоманам свою квартиру для употребления «дури». Она была расположена в Ленинском районе Челябинска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Парочке грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Также привлечены к ответственности и посетители нехорошей квартиры. Им грозит либо штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.