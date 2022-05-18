В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

Южноуральские спасатели помогли мальчику, упавшему в строительный котлован. С многочисленными ушибами и переломами ребенок госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы, 17 мая вечером в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Каслинской. Медики бригады скорой обратились за помощью в эвакуации ребенка, провалившегося в глубокую яму. На место прибыл экипаж спасателей городской службы спасения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, 11-летний мальчик, играя на стройке в компании сверстников, упал в строительный котлован.

Ребенку была оказана первая помощь, наложены шины и «воротник Шанца».

Затем ребенка транспортировали при помощи жестких носилок до машины скорой помощи.

С многочисленными ушибами и переломами мальчика госпитализировали в одну из городских больниц.