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В Челябинске педофила-рецидивиста приговорили к тюремному сроку

В понедельник, 14 декабря, Челябинский областной суд признал 38-летнего Виталия Поволоцкого виновным в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме, сообщили в пресс-службе облсуда.

«Суд установил, что вечером 2 ноября 2019 года в поселке Дубровка Красноармейского района в квартире знакомого подсудимый распивал спиртное. Там же находилась 12-летняя дочь хозяина дома. Когда последний уснул, Поволоцкий совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции», - рассказали обстоятельства трагедии в пресс-службе облсуда.

Как уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В местах лишения свободы Поволоцкий отбыл девять лет. Его выпустили на свободу в 2014 году.

«В отношении него был установлен административный надзор, он дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение установленных ограничений», - уточнила Мамаева.

В суде Поволоцкий свою вину не признал. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у мужчины троих детей.

Особо опасного рецидивиста признали виновным по части 5 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, лицом, ранее имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Поволоцкого приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальные 12 – в колонии особого режима. Кроме того, после освобождения в течение 12 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой в дошкольных, воспитательных, образовательных организациях и детских учреждениях здравоохранения.

Кроме того, ему назначили амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.