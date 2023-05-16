В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека

В Челябинске при обрушении кровли складского здания сегодня, 16 мая, пострадали четыре человека.

Все травмированные горожане доставлены в лечебные учреждения города. Погибших, к счастью, нет. Самостоятельно покинули склад двадцать рабочих.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП произошло по адресу: улица 2-я Потребительская, 28 (корпус 4).

Прибыв на место происшествия, пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли на площади 800 квадратных метров в центре здания, где проводились ремонтные работы. Пожара на складе не было.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения находятся на месте. Существует угроза дальнейшего обрушения кровли.