В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов

Челябинские полицейские продолжают проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Всех нелегалов выдворяют за пределы России.

Полицейские гарнизона Челябинска проверяют места компактного проживания иностранцев и осуществления ими трудовой деятельности. Их интересует законность нахождения мигрантов на территории Российской Федерации, а также наличие разрешающих документов на трудовую деятельность.

«На сегодняшней день полицейскими проверено более 650 объектов, выявлено свыше 100 правонарушений миграционного законодательства. Выявлено 34 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации в отношении 24 граждан», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Ранее стражи порядка также прошлись по рынкам, точкам стихийной торговли, общежитиям, хостелам, строительным объектам. Только за один день мероприятий пресечено 42 преступления в сфере миграции, выявлен факт незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации и два случая подделки документов. Возбуждено 29 уголовных дел.

Проверка мигрантов в свете последней трагедии, которая произошла в Челябинске, особенно актуальна.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из бандитов достал нож и дважды ударил юношу. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний челябинец, затем под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними.

Мероприятия по проверке иностранных граждан продолжаются. Информацию о фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, либо «02/102/112».