14.04.2023
В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов
14.04.2023
На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе
14.04.2023
В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО
14.04.2023
В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке
13.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)
13.04.2023
Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов
30.03.2023
Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским
29.03.2023
В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже
21.03.2023
Шесть миллионов рублей «сложили» в мошенников два пенсионера из Челябинска
14.03.2023
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023