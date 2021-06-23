В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя

В Челябинске на Комсомольском проспекте пассажир ранил водителя маршрутки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 22 июня около 11 часов вечера в маршрутном такси № 56 Пассажир, который находился в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно, поругался с водителем и ударил его в шею разбитой бутылкой. Пассажиры вызвали скорую.

«Произошел конфликт, оба участника написали заявление в полицию. Заявления зарегистрированы», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Водителя госпитализировали.