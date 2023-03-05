В Челябинске снова пытались массово собраться представители молодежных субкультур

Полицейские Челябинска снова не позволили молодым людям и тем, кто сподвигал их на массовые сборы, дестабилизировать обстановку в городе и создать конфликтные ситуации.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которую несколько напугали вчерашние сообщения о том, что в Челябинске и Миассе массово собрались представители молодежных субкультур. Сегодня, пятого марта, она сама стала свидетельством подобного сбора несовершеннолетних.

«Я днем шла по парку Пушкина. Там была большая группа подростков, и с ними уже работали полицейские. Вели они себя с ребятами очень корректно. Правоохранители увели подростков из парка», - рассказала жительница Челябинска Милена Токарева.

Собралась подобная группа подростков и на площади Революции. Благодаря оперативной и грамотной работе полицейских дестабилизации обстановки в мегаполисе допущено не было. Всего в полицию Челябинска доставили 17 подростков. С ними и их родителями были проведены профилактические беседы.

По предварительной информации, подростки имеют отношение к «ЧВК Редан» (на момент публикации материала нет информации о том, является ли данное сообщество запрещенным в России). Отметим, «ЧВК Редан» - это интернет-сообщество любителей аниме 14-16 лет. В своих группах в соцсетях подростки утверждают, что их сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие или другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК к названию добавлена, по словам участников, ради шутки, как ответ на остросоциальные темы.

Напомним, вчера, четвертого марта, полицейские также не допустили нарушений общественного порядка подростками, массово собравшимися в Челябинске и Миассе.

«В отдел МВД России по городу Миассу доставлено 60 подростков. С каждым из них в присутствии родителей или законных представителей проведены профилактические беседы, после чего подростки были отпущены», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отдел полиции «Центральный» доставлено свыше 30 несовершеннолетних, с которыми также проведены профилактические беседы.

«Мне, как матери, непонятно, почему родители не следят за своими детьми? Почему не контролируют их круг общения, в том числе в социальных сетях? Почему не следят за ними, ведь подростки легко поддаются на провокации, а этим пользуются люди, которым выгодно сейчас дестабилизировать обстановку в городах России. А подростки – очень хороший инструмент для достижения данных целей», - добавила жительница города Милена Токарева.

Хотелось бы обратиться к родителям южноуральских подростков с просьбой провести профилактические беседы со своими детьми, уделять им пристальное внимание, смотреть, чем они занимаются и интересуются, постоянно быть в курсе того, где и с кем они находятся. Только внимательное, бережное отношение к подрастающему поколению поможет предотвратить возможные негативные события.