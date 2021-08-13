13.08.2021
В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин
13.08.2021
Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения
13.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика
13.08.2021
Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку
13.08.2021
Музей каслинского литья меняет место жительства
13.08.2021
Эксперты ОНФ снова выявили нарушения при строительстве дороги в рамках проекта БКАД
В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика
10.08.2021
В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк
09.08.2021
В Магнитогорске на предприятии найдены снаряды времен Великой Отечественной войны
28.07.2021
Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи
28.07.2021
В поселке Западном ОМОН уничтожил боевые снаряды времен Великой Отечественной
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021