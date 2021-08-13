В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика

В Челябинске росгвардейцы нашли пропавшего семилетнего мальчика и вернули родителям.

Вчера, 12 августа, около 19 часов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования у дома №124 по улице Братьев Кашириных, обратили внимание на ребенка, который находился в общественном месте один. Стражам порядка это показалось подозрительным.

Прапорщик полиции Дмитрий Порохин и сержант полиции Артур Жиянгулов подошли к мальчику, который сказал им, что ушел из дома и потерялся.

«На место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних, которая подтвердила, что семилетний мальчик находится в розыске как ушедший из дома по улице 250-летия Челябинску несколькими часами ранее», - сообщили в управлении Росгвардии по Челябинской области.

Ребенка доставили в отдел полиции, где его ждали родители.