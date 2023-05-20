20.05.2023
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
20.05.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
19.05.2023
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
В Челябинске задержали группу неонацистов
26.07.2022
Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи
21.07.2022
Челябинский Якудза вместе с бойцами Кадырова собирается освободить Киев от нацистов
18.07.2022
Живой щит в Авдеевке спасает укронацистов от возмездия
13.07.2022
Украина обстреляла Луганск американскими ракетами
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023