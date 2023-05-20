Вчера, 19 мая, в Челябинске задержали группу неонацистов. Факт задержания агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил источник в силовых структурах.

Силовикам, судя по всему, предстоит много работы, поскольку дело осложняется тем, что среди задержанных есть несовершеннолетние. Однако, как нам стало известно, день назад было возбуждено уголовное дело по одной из статей УК.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», группировка несовершеннолетних «зиговала» во дворах центра Челябинска, нападала на местных жителей.