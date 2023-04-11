11.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта Дома культуры в Лазурном
11.04.2023
Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»
11.04.2023
Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры
11.04.2023
Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»
11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудницы аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
В Челябинске задержана бывшая сотрудница минобрнауки региона
06.04.2023
Бывший высокопоставленный пристав из Магнитогорска отбудет срок за решеткой, а не на свободе
03.04.2023
Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО
30.03.2023
Облсуд отказался смягчить меру пресечения челябинскому налоговику
27.03.2023
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023