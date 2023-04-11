В Челябинске задержана бывшая сотрудница минобрнауки региона

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали бывшего главного специалиста отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки области Галину Юрину.

Как сообщил собственный источник, Юрину подозревают в получении взяток. По предварительной информации, она за определенную плату согласовывала образовательным учреждениям необходимые документы для получения лицензий.

«Министерство образования и науки Челябинской области заинтересовано в объективном расследовании. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам. Сообщаем также, что сотрудник, в отношении которого ведутся следственные действия, накануне уволилась с государственной службы», - сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области.

Получить комментарий от следственного управления следственного комитета по Челябинской области на момент опубликования материала не удалось.