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В Челябинске задержана девушка с наркотиками в желудке

Челябинские полицейские задержали 22-летнюю подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Девушка хранила пакетик с наркотическим веществом в своем желудке. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Металлургического района Челябинска поступило сообщение из больницы о пациентке, обратившейся к ним с жалобами на плохое самочувствие и инородное тело в желудке.

«После извлечения из желудка предмета, которым оказался фольгированный сверток с порошкообразным веществом, девушка покинула медицинское учреждение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Согласно заключению экспертов, в изъятом пакетике находилось наркотическое синтетическое вещество.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.