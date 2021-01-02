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В Челябинской области водитель Renault влетел в ёлки

В Челябинской области на подъезде к Миассу 31-летний водитель Renault Logan SR не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего врезался в елки.

Об этом сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения города Дарья Лунева.

Авария произошла первого января в 7 часов 55 минут на четвертом километре автодороги «подъезд к городу Миассу». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги влево по ходу движения и опрокинулась.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - уточнила Лунева.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Дарья Лунева